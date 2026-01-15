Un mort și doi răniți după ce o mașină s-a izbit de un copac

Un bărbat a murit și alți doi au fost răniți grav, joi dimineață, după ce autoturismul în care se aflau a ieșit de pe drum și s-a izbit de un copac. Accidentul a avut loc la ieșirea din Curtici spre Sântana, fiind implicate trei persoane aflate în mașină.

„Au rezultat trei victime, dintre care două încarcerate. Pompierii au acționat pentru extragerea acestora, însă, din nefericire, una dintre victime prezenta leziuni incompatibile cu viața, decesul fiind declarat la locul evenimentului de către echipajul medical’, a informat ISU.

Celelalte două victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit Serviciului de Ambulanță Județean, a decedat un bărbat de 32 de ani, iar supraviețuitorii sunt doi bărbați de 27 și 29 de ani.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Arad au declarat, pentru AGERPRES, că din primele cercetări a reieșit că șoferul nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, a părăsit partea carosabilă și s-a izbit cu mașina de un copac.

Polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Citește și: Danezii și americanii nu s-au pus de acord asupra Groenlandei