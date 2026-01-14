Prima ediție Fidelis din 2026 oferă dobânzi neimpozabile de până la 7,50%

Prima emisiune de titluri de stat Fidelis din 2026, derulată în perioada 16-23 ianuarie, vine cu dobânzi neimpozabile de până la 7,50% pentru emisiunile în lei și de până la 6,2% pentru cele în euro, a anunțat miercuri Ministerul Finanțelor.

Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie titlurile de stat Fidelis denominate în lei și în euro prin intermediul băncilor partenere.

Astfel, cei care vor să-și investească economiile în lei în Programul Fidelis vor beneficia de dobânzi de 6,45% pentru scadența la 2 ani, de 7,45% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge, de 7,10% cu scadența la 4 ani și de 7,50% cu scadența la 6 ani, potrivit Agerpres.

Emisiunile în euro au o dobândă de 3,75% cu scadența la 3 ani, de 4,75% cu scadența la 5 ani, de 6,20% cu scadența la 10 ani.

Potrivit MF, tranșa specială de titluri de stat Fidelis, emise în lei, cu scadența la 2 ani, dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 august 2025, va avea o dobânda de 7,45%. Donatorii-investitori beneficiază de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei.

MF reamintește facilitățile celor care care investesc în titlurile de stat Fidelis, respectiv posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate, primind dobânda aferentă perioadei de deținere în funcție de prețul primit pe bursă; veniturile obținute din deținerea titlurilor sunt neimpozabile; flexibilitate în administrarea și diversificarea portofoliului.

Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

Băncile partenere sunt: BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Societe Generale, UniCredit și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București.

