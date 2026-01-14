-1 C
Craiova
miercuri, 14 ianuarie, 2026
De Magda Dragu
În luna decembrie a coborât rata anuală a inflației la 9,69%
Potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS), rata anuală a inflației a coborât la 9,69% în luna decembrie, de la 9,76% în luna noiembrie, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 11%, mărfurile nealimentare cu 10,48%, iar mărfurile alimentare cu 7,75%.

‘Indicele prețurilor de consum în luna decembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2025 a fost 100,22%. Rata anuală a inflației în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 a fost 9,7%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2025 – decembrie 2025) față de precedentele 12 luni (ianuarie 2024 – decembrie 2024) a fost 7,3%’, se arată în comunicatul INS.

Conform sursei citate, indicele armonizat al prețurilor de consum în luna decembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2025 a fost 100,23%. Rata anuală a inflației în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a fost 8,6%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2025 – decembrie 2025) față de precedentele 12 luni (ianuarie 2024 – decembrie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 6,8%.

BNR a revizuit în creștere, la 9,6%, de la 8,8% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2025

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere, la 9,6%, de la 8,8% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2025 și anticipează că aceasta va ajunge la 3,7% la sfârșitul lui 2026, comparativ cu 3% în prognoza anterioară, potrivit datelor prezentate în luna noiembrie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

