Dani Mocanu şi fratele lui vor să scape de condamnarea pentru tentativă la omor

Manelistul Dani Mocanu a depus la Înalta Curte de Casație și Justiție o cerere de recurs în casație, o cale extraordinară de atac, prin care solicită anularea condamnării de patru ani de închisoare primită în noiembrie 2025, pentru tentativă la omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, scrie Agerpres.

O cerere de recurs în casaţie a depus şi fratele manelistului, care are de executat o pedeapsă de şapte ani. Procesul nu are încă stabilit un termen de judecată.

Fraţii Mocanu au fugit din România înainte de pronunţarea sentinţei de condamnare, fiind localizaţi în Italia, de unde autorităţile române încearcă să-i aducă în ţară.

Fraţii Mocanu, în arest la domiciliu

În prezent, ei se află în arest la domiciliu, iar pe 20 ianuarie au termen la Curtea de Apel din Napoli, unde se judecă cererea de predare formulată de autorităţile române.

Cei doi sunt acuzaţi că, în anul 2022, au bătut cu o rangă un bărbat într-o benzinărie din municipiul Piteşti. Agresiunea a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august 2022, poliţiştii intervenind la faţa locului în urma unui apel la 112.

Instanţa supremă, condusă de Lia Savonea, a eliberat din închisoare mai multe personaje importante din lumea politică şi oameni de afaceri, prin admiterea unor recursuri în anulare.

Citeşte şi: Clădirea Poliției Rutiere Lugoj s-a prăbușit în urma unei explozii