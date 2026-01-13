METAMORFOZE – DE LA CUVINTE LA FORME: „Capodopere ale literaturii române transpuse în opere de artă handmade”

În perioada 15 ianuarie – 19 februarie 2026, Muzeul Cărții și Exilului Românesc din Craiova găzduiește expoziția de artă handmade intitulată sugestiv „Metamorfoze: de la cuvinte la forme”, ce aduce în atenția publicului măiestria artiștilor români, transpusă în opere de artă inspirate de marile teme și curente ale literaturii noastre.

„Aceasta este cea de-a XIV-a ediție a expozițiilor tematice organizate de Academia de Artă Handmade București și reprezintă o celebrare a capodoperelor literaturii române prin transpunerea lor în opere de artă lucrate manual de artiști din România. Bijuteria, decorul, arta plastică și arta vestimentară sunt câteva dintre modurile în care este reflectată poezia, proza, viața și personalitatea celor mai cunoscuți autori. Iubirea și credința, speranța sau tristețea, armonia naturii sau frumusețea vieții sunt materializate prin culori și simboluri, dând naștere unor creații deosebite, făurite pentru a aduce un omagiu celor care au așternut cuvinte meșteșugite pe hârtie”, spune Mioara Iofciulescu, curatorul expoziției și Președinte Fondator al Academiei de Artă Handmade București.

Anișoara Mușat (Galați), Victoria Semen (Ploiești), Magda Stan (Târgoviște), Adriana Câmpean (Sibiu), Feudalia Peter (Baia Mare), Delia Lobonț (Satu Mare), Cristina Petrariu (Hamburg, Germania), Elena Mazepiuc (Torino, Italia), Mirela Popa (Galați), Mioara Iofciulescu (București), Iulia Săsărman (București), Valentina Butoi (Craiova) și Iuliana Șoaită (Buzău) se numără printre autoarele zecilor de lucrări prezentate în cadrul elegant și încărcat de istorie al Muzeului Cărții și Exilului Românesc.

„Operele expuse aduc un elogiu lucrului manual realizat prin corelarea ochiului cu mâna, a simțului vizual cu îndemânarea, subliniind talentul și măiestria artiștilor români într-o perioadă dominată de inteligența artificială care suprimă orice formă de creativitate umană. Am creat ilustrații pentru multe cărți scrise de autori români și mă bucur că putem omagia literatura prin intermediul expoziției Metamorfoze”, spune academicianul Mircia Dumitrescu, Președinte de Onoare al Academiei de Artă Handmade București.

Vernisajul expoziției va avea loc joi, 15 ianuarie, ora 12.00, pentru a marca Ziua Culturii Naționale, dar și pentru a-i aduce un omagiu marelui poet național Mihai Eminescu, poezii precum Floare Albastră, Luceafărul, Povestea teiului sau Freamăt de codru fiind reflectate în pictură, bijuterie și aranjamente florale inedite.

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, scrisă de Lucian Blaga sau Trei lacrimi reci de călătoare, a lui Ion Minulescu, se numără printre poeziile transpuse în coliere unicat. Din portofoliul acestei ediții nu lipsesc nici nonconformismul lui Tristan Tzara sau suprarealismul lui Gellu Naum, fiecare creație având propria ei poveste.

Arta vestimentară este reprezentată prin ținutele Reginei Maria și ale Veronicăi Micle, ce poartă semnătura designerului Mioara Iofciulescu, creații ce reflectă moda celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX, dar și sensibilitatea, romantismul și sacrificiul personal de care au dat dovadă cele două scriitoare, devenite în același timp și personaje în operele poeților sau istoricilor vremii.

Teiul lui Eminescu, lucrare inspirată de arborele sub care marele poet obișnuia să scrie, este realizat de Feudalia Peter din peste șapte sute de pietre semiprețioase de aventurin și citrin și evocă imaginea teiului ca loc al creativității și al meditației.

Vizitatorii pot admira și “Colecția Tradițional” a Academiei de Artă Handmade București, compusă din obiecte menite să păstreze vie esența culturală a poporului roman, fiind prezentată cu această ocazie o selecție de piese autentice, specifice portului tradițional, dar și de bijuterii moderne ce îmbină simboluri și tehnici vechi cu designul contemporan.

Apolodor, colier realizat de designerul de bijuterii Adriana Câmpean, este inspirat de personajul cu același nume al lui Gellu Naum. Este o piesă ce evocă, prin detalii pictate cu o imaginație sclipitoare, aventurile personajului în lumea ludică a circului.

Tema spiritualității este transpusă în lucrarea Divinitate realizată de Anișoara Mușat, un colier ce explorează noțiunea de sacru prin simboluri universale și motive religioase. Este o creație profundă, ce invită la contemplarea miracolului vieții, dar și la meditație și introspecție.

Corola de minuni a lumii, bijuterie realizată de Victoria Semen, este un omagiu adus operei lui Lucian Blaga. Lucrarea explorează conceptul de cunoaștere a lumii prin iubire, fiind o piesă complexă, plină de simboluri ce amintesc de misterele Universului și de marile întrebări existențiale.

Colierul Flori de cireș poartă semnătura Deliei Lobonț și este realizat din dantelă frivolite, o tehnică aflată pe cale de dispariție pentru că este pusă în practică de tot mai puțini artiști la nivel global. Această piesă surprinde efemeritatea și delicatețea florilor de cireș, cu rădăcini în simbolistica primăverii și a renașterii, aducând un omagiu naturii și trecerii timpului, teme literare utilizate adesea în operele scriitorilor români.

Jocul Regilor este un șah turnat din rășină epoxidică, opera semnată de Mioara Iofciulescu fiind un simbol al puterii și al inteligenței, o reflexie a echilibrului dintre forța și subtilitatea esențiale într-o strategie bine pusă la punct.

Expoziția poate fi vizitată în fiecare zi, de marți până duminică, în intervalul orar 9.00 – 17.00, alături de colecțiile literare permanente ale Muzeului Cărții și Exilului Românesc din Craiova, str. 24 ianuarie, nr. 4.

Academia de Artă Handmade București este organizație non-profit, înființată în anul 2021 cu scopul de a promova arta handmade creată în România, precum și tradițiile și obiceiurile românești, prin organizarea de expoziții și conferințe tematice, ateliere creative și schimburi de experiență, precum și cursuri de formare și perfecționare a diferitelor tehnici de lucru manual.