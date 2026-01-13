Călin Georgescu, obligat de instanță să plătească o amendă de 50.000 de lei pentru că a stocat date personale ale românilor

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a pierdut procesul prin care a contestat amenda aplicată anul trecut de Autoritatea pentru Protecția Datelor. Acesta este obligat de Tribunalul Ilfov să achite sancțiunea de 50.000 de lei pentru încălcarea legislației privind datele cu caracter personal. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 30 de zile, relatează News.ro.

Vara trecută, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) l-a amendat cu peste 50.000 de lei pe fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, pentru că, timp de câteva luni, între 6 decembrie 2024 şi 3 aprilie 2025, a încălcat legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal, stocând şi accesând informaţii prin instalarea de module cookies, fără să aibă consimţământul expres al utilizatorilor şi fără ca aceştia să fie informaţi despre acest lucru.

„Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a finalizat, în luna iunie 2025, o investigaţie la operatorul Georgescu Călin, în cadrul căreia s-a constatat încălcarea prevederilor art. 4 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 506/2004 şi ale art. 12-14 din Regulamentul (UE) 2016/679. Ca atare, operatorul a fost sancţionat cu o amendă în cuantum de 30.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 4 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 506/2004 şi cu o amendă în cuantum de 20.286,80 lei (echivalentul a 4.000 euro) pentru încălcarea dispoziţiilor art. 12-14 din Regulamentul (UE) 2016/679”, se arăta într-o informare de presă a instituţiei, din 16 iulie 2025.

Investigaţia, demarată ca urmare a unei sesizări de încălcare a Regulamentului UE

Potrivit sursei citate, investigaţia a fost demarată ca urmare a unei sesizări prin care s-a semnalat o posibilă încălcare a Regulamentului (UE) 2016/679.

„În cadrul investigaţiei s-a constatat că, în perioada 06.12.2024 – 03.04.2025, în momentul accesării site-ului operatorului, a fost posibilă stocarea şi accesarea informaţiilor stocate pe echipamentele utilizatorilor, prin instalarea de module cookies, fără a obţine în prealabil consimţământul expres al utilizatorilor şi fără ca aceştia să fie informaţi, raportat la prevederile art. 4 alin. (5) din Legea nr. 506/2004. Ca atare, operatorul a fost sancţionat cu amendă pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice”, preciza Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor.

Potrivit aceleiaşi surse, articolul 4 alineatul 5 din Legea 506/2004 stabileşte că stocarea de informaţii sau obţinerea accesului la informaţia stocată în echipamentul terminal al unui abonat ori utilizator este permisă numai cu îndeplinirea în mod cumulativ a următoarelor condiţii: abonatul sau utilizatorul în cauză şi-a exprimat acordul, abonatului sau utilizatorului în cauză i s-au furnizat, anterior exprimării acordului (…) informaţii clare şi complete care să fie expuse într-un limbaj uşor de înţeles şi să fie uşor accesibile abonatului sau utilizatorului, precum şi să includă menţiuni cu privire la scopul procesării informaţiilor stocate de abonat sau utilizator ori informaţiilor la care acesta are acces.

„În cazul în care furnizorul permite unor terţi stocarea sau accesul la informaţii stocate în echipamentul terminal al abonatului ori utilizatorului, informarea în concordanţă cu pct. (i) şi (ii) va include scopul general al procesării acestor informaţii de către terţi şi modul în care abonatul sau utilizatorul poate folosi setările aplicaţiei de navigare pe internet ori alte tehnologii similare pentru a şterge informaţiile stocate sau pentru a refuza accesul terţilor la aceste informaţii”, mai prevede articolul menţionat.

„S-a stabilit sancţionarea cu amendă a operatorului“

Pe de altă parte, menţionează ANSPDCP, în cadrul investigaţiei s-a mai constatat că operatorul Călin Georgescu nu a informat persoanele vizate ale căror date cu caracter personal au fost colectate şi prelucrate prin intermediul formularului de contact (nume, prenume, e-mail, număr de telefon) disponibil pe site-ul acestuia, în perioada 6 decembrie 2024 – 3 aprilie 2025, încălcând astfel prevederile art. 12-14 din Regulamentul (UE) 2016/679.

„Ca atare, raportat la criteriile de individualizare a sancţiunilor prevăzute de art. 83 din Regulamentul (UE) 2016/679, s-a stabilit sancţionarea cu amendă a operatorului”, mai nota autoritatea citată.

Georgescu a cerut instanţei anularea amenzii

Călin Georgescu a cerut instanţei de contencios administrativ de la Tribunalul Ilfov să anuleze procesul-verbal prin care acesta era amendat, însă judecătorii i-au respins contestaţia.

„Respinge plângerea, ca nefondată”, se arată în soluţia pe scurt a Tribunalului Ilfov.

Decizia instanţei nu este definitivă, ci poate fi contestată cu recurs în termen de 30 zile de la comunicare.

„Calea de atac se depune la Tribunalul Ilfov”, se mai arată în decizia instanţei.

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale se află în continuare sub control judiciar

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu se află în continuare sub control judiciar, după ce în decembrie 2025 Tribunalul Bucureşti i-a respins definitiv, ca nefondată, contestaţia la decizia luată de Judecătoria Sectorului 1, în dosarul în care acesta este acuzat de propagandă legionară şi de promovare, în public, a unor persoane vinovate de genocid şi de crime de război. Rechizitoriul a fost transmis Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, instanţă competentă să judece cauza pe fond.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată, alături de Horaţiu Potra şi alţi 20 de inculpaţi, pentru infracţiuni grave comise cu scopul destabilizării României. În rechizitoriu, procurorii au reţinut că, în contextul hotărârii CCR din 6 decembrie 2024 prin care au fost anulate alegerile prezidenţiale din România, în dimineaţa de 7 decembrie 2024, Călin Georgescu s-a întâlnit, la un complex de echitaţie din Ciolpani, judeţul Ilfov.

