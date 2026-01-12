Bogdan Ivan: Avansul fizic al proiectului Neptun Deep este puţin mai bun decât graficul asumat la început

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că avansul fizic al proiectului Neptun Deep este puţin mai bun decât graficul asumat la început. Estimarea sa este că în prima jumătate a anului 2027 vom începe efectiv extragerea primei molecule de gaz din Marea Neagră.

Ministrul Energiei a fost întrebat după Comandamentul energetic national ce scenarii a luat în calcul în cee ace priveşte plafonarea preţurilor la gaze.

”În momentul de faţă, am luat mai multe mecanisme de piaţă transparente, împreună cu producătorii de gaze naturale, transportatori şi distribuitori ai gazelor naturale. Avem deja oferte sub preţul plafonat şi am încredere că până la 1 aprilie vom avea acelaşi preţ în piaţă, în contextul în care avem şi o concurenţă care se dezvoltă tot mai mult, în contextul în care România are perspectiva de a produce şi mai mult gaz prin exploatarea perimetrului Caragele şi Neptun Deep, începând cu 2027, să păstrăm acelaşi preţ.

În cazul în care nu vom reuşi acest scenariu şi vor apărea perturbaţii regionale, internaţionale asupra piaţei gazelor naturale, avem şi scenariul B pregătit, cel în care trebuie să avem o reducere treptată a acestei scheme de plafonare a preţului la gazelor naturale până în luna aprilie 2027, pentru a atenua şi reduce cât mai mult impactul negativ asupra fiecărui român şi asupra companiilor din ţara noastră”, a declarta ministrul Bogdan Ivan, conform news.ro.

Reducerea treptată se va putea face procentual

El a precizat că reducerea treptată se va putea face procentual, începând cu 7-8% lunar până când ajungi să elimini total, pentru a evita acel proces de infringement care e declanşat deja împotriva României, pentru plafonarea preţului la gaz.

”Să avem un an, perioadă tampon în care, între timp, începem să exploatăm Neptun Deep, automat în timpul în care exploatăm Neptun Deep şi venim cu o cantitate mult mai mare în piaţă, automat scădem şi preţurile şi atunci natural vom ajunge să avem un preţ redus al gazelor naturale în aprilie 2027”, a mai spus Ivan.

Prin acest proiect, România va deveni cel mai mare producător din Uniunea Europeană de gaze naturale

Despre stadiul proiectului Neptun Deep, ministrul Bogdan Ivan a spus că ”avansul fizic al proiectului este puţin mai bun decât graficul asumat la începutul proiectului”.

”Estimarea mea este că în prima jumătate a anului 2027 vom începe efectiv extragerea primei molecule de gaz din Marea Neagră. Este un proiect de 4 miliarde de euro investiţie, 50% compania Romgaz deţinută de statul român în proporţii de 70%, 50% OMV Petrom, iar extracţia totală anuală va fi de aproximativ 8 miliarde de metri cubi, făcută de către cele două companii”, a mai spus Ivan.

Ministrul a menţionat că, prin acest proiect România va deveni cel mai mare producător din Uniunea Europeană de gaze naturale, lucru care va fi extrem de util şi pentru consumatorii casici din ţara noastră, dar şi pentru companiile din ţara noastră, în special cele care consumă foarte multe gaze naturale, industria petrochimică, îngrăşăminte chimice.

Citeşte şi: (VIDEO) Craiovean reţinut de poliţişti după ce a încălcat ordinul de protecție