Trump ia în calcul să atace Iranul pe motiv că omoară protestatari. Israelul, în stare de alertă maximă

Israelul se află în stare de alertă maximă în cazul unei posibile intervenții a SUA pentru a sprijini mișcarea de protest la nivel național din Iran, au declarat surse familiarizate cu problema pentru Reuters. Președintele american, Donald Trump, a fost informat în ultimele zile cu privire la noi opțiuni de atac militar împotriva Iranului, potrivit The New York Times.

Iranul l-a avertizat duminică pe președintele Donald Trump că orice atac al SUA va duce la riposta Teheranului împotriva Israelului și a bazelor militare regionale ale SUA, considerate „ținte legitime”, a declarat președintele Parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf, în fața Parlamentului.

„În cazul unui atac militar al SUA, atât Israelul, cât și centrele militare și navale ale SUA vor fi ținta noastră legitimă”, a declarat Mohammad Bagher Ghalibaf. „În cadrul apărării legitime, nu ne considerăm limitați la a reacționa după o acțiune și le spunem lui Trump și aliaților săi din regiune să nu facă o greșeală”, a adăugat Ghalibaf, care l-a catalogat pe Trump „delirant”, conform Iran International.

Președintele american Donald Trump a amenințat în repetate rânduri în ultimele zile că va interveni și a avertizat conducătorii Iranului să nu folosească forța împotriva demonstranților. Sâmbătă, Trump a declarat că SUA sunt „gata să ajute”.

Masacru în Iran sub „blackout” digital: Forțele de securitate trag în protestatari.

Protestele în Iran au continuat pentru a 14-a seară, cu forțele de securitate iraniene care au folosit forța letală împotriva protestatarilor din toată țara. Imaginile din Teheran și Kahrizak arată zeci de cadavre în saci mortuari, iar martorii au declarat pentru CNN că au văzut „cadavre îngrămădite” în spitale. Aceste violențe au loc în timp ce regimul a oprit aproape complet accesul la internet, potrivit presei iraniene.

Protestele izbucnite pe 28 decembrie 2025, ca reacție la inflația galopantă, s-au extins în peste 100 de orașe, devenind cea mai mare provocare pentru regimul de la Teheran din ultimii ani. Sâmbătă seară, forțele de securitate au trans în manifestanți, primele date indicând victime în masă, relatează Iran International.

Imagini obținute de Iran International din Kahrizak și din estul Teheranului, unde se află și spitalul Alghadir, arată zeci de cadavre depozitate în saci mortuari sau abandonate pe jos în hangare industriale. Martorii oculari au declarat pentru CNN că violențele de pe străzile capitalei sunt de o brutalitate extremă, o femeie descriind scene cu „cadavre îngrămădite unele peste altele” în interiorul unui spital.

Începând cu 8 ianuarie 2026, regimul de la Teheran a impus o izolare digitală aproape completă, măsură despre care NetBlocks afirmă că are scopul deliberat de a cenzura dovezile video ale masacrului. Deși internetul este blocat, noi imagini filmate pe ascuns în cartierul Poonak din Teheran arată mulțimi uriașe de oameni care continuă să protesteze, în ciuda focurilor de armă.