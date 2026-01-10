Pârtiile de schi din Sinaia, închise din cauza vremii

Domeniul schiabil al staţiunii Sinaia rămâne închis, sâmbătă, unele dintre instalaţiile de transport pe cablu neputând fi pornite din acuza gheţii depuse pe bateriile de role de pe piloni.

Administratorii domeniului staţiunii anunţă că nu se vând cartele de tip schi-pass, însă se poate urca cu telecabina de la cota 1.400 până la cota 2000.

Îngheţul şi viscolul din ultimele zile au creat probleme în ceea ce priveşte funcţionarea instalaţiilor de transport pe cablu care deservesc domeniul schiabil al staţiunii Sinaia, conform news.ro

Administratorii pârtiilor situate la 2000 de metri altitudine în Bucegi anunţă pârtiile sunt închise

Sâmbătă, administratorii pârtiilor situate la 2000 de metri altitudine în Bucegi anunţă pârtiile sunt închise, pentru că telescaunele şi gondola care urcă de la cota 1400 la cota 2000 nu pot funcţiona din cauza gheţii depuse pe bateriile de role de pe piloni. Prin urmare, cartelele de tip schi-pass nu se vând.

„Vă rugăm să nu coborâţi în Valea Soarelui sau Valea Dorului! Echipele de la telescaune mai au de lucru şi instalaţiile nu pornesc, deocamdată. Drumul de Vară (pârtia – n.r.) şi toate variantele de la 2000 la 1400 sunt si ele închise”, anunţă administratorii domeniului schiabil.

Telecabina tronson 2, care urcă de la cota 1400 la cota 2000 funcţionează pentru public

În schimb, telecabina tronson 2, care urcă de la cota 1400 la cota 2000 funcţionează pentru public, la fel şi gondola Sinaia, între cota 1000 şi cota 1400.

Şi vineri pârtiile de la Sinaia au rămas închise, din cauza depunerilor de gheaţă de pe instalaţii.

