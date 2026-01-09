Nicușor Dan vrea să înfiinţeze un departament pentru combaterea dezinformării a fake news-ului

Nicușor Dan vrea să înființeze un departament împotriva dezinformării în cadrul Administrației Prezidențiale, au declarat surse politice pentru Observator. Președintele va coordona personal acest departament, potrivit surselor citate.

La final de ianuarie, șeful statului va chema la Cotroceni, la discuții, toate instituțiile responsabile pentru lupta împotriva dezinformării.

Campaniile de fake news, manipulare şi dezinformare apar ca amenințare la adresa securității naționale în Strategia Națională de Apărare.

Operațiunea va implica toate instituțiile responsabile, inclusiv serviciile secrete. De altfel, Strategia Națională de Apărare arată că dezinformarea, campaniile de fake news și manipularea au devenit o amenințare gravă la adresa securității naționale. Iar scopul acestor acțiuni hibride, regizate de actori ostili României, este acela de a distruge încrederea în democrație, în NATO și UE.

