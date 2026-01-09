1.800 lei amendă pentru o șoferiță care nu și-a echipat mașina cu anvelope de iarnă

O şoferiţă din judeţul Alba, prinsă circulând pe autostradă, în condiţii de iarnă, cu un autoturism echipat cu anvelope de vară, a fost sancţionată cu o amendă de peste 1.800 de lei. În plus, poliţiştii au reţinut certificatul de înmatriculare al maşinii.

Femeia, de 30 de ani, din Alba Iulia, a fost oprită de poliţie joi, 8 ianuarie, pe autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva, la kilometrul 17.



Ca urmare a controlului efectuat, poliţiştii au constatat faptul că autoturismul nu era dotat corespunzător condiţiilor meteo, având montate anvelope de vară.

Pentru că a ignorat reglementările, şoferiţa a primit o amendă contravenţională, în valoare de 1.822,5 de lei.



În plus, poliţiştii au dispus măsura complementară de reţinere a certificatului de înmatriculare, pentru autoturismul pe are aceasta îl conducea, eliberând o dovadă înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, fără drept de circulaţie.



Poliţiştii reamintesc proprietarilor de autovehicule că nerespectarea prevederilor art. 102, alin. 1, pct. 28 din O.U.G. nr. 195/2002 privind dotarea cu anvelope de iarnă constituie contravenţie şi este sancţionată cu amendă între 1.822,5 şi 4.050 de lei şi retragerea certificatului de înmatriculare.

