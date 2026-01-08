Trafic îngreunat în România: drumuri blocate și restricții din cauza condițiilor de iarnă

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că la nivel național traficul se desfășoară în general în condiții de iarnă. În partea nordică și centrală a țării se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, iar utilajele de deszăpezire și materialele antiderapante acționează pe drumurile afectate.
În sudul României, precipitațiile sunt predominant ploaie, cu posibilitate de formare a poleiului, fiind folosite materiale antiderapante pentru prevenirea accidentelor.
Restricții de circulație din cauza vremii
- Județul Caraș-Severin: trafic oprit pe
- DN 6, între Armeniș și Slatina-Timiș;
- DN 58, între Soceni și Brebu.
- Județul Harghita: restricție tonaj pentru autovehicule peste 7,5 tone
- DN 15A, între Toplița și Borsec.
- Județul Sălaj: restricție tonaj pentru autovehicule peste 7,5 tone
- DN 1F, zona localității Meseș, tronson kilometric 68–80.
Recomandări pentru șoferi
Poliția Română recomandă conducătorilor auto:
- să circule cu viteză adaptată condițiilor de drum;
- să evite manevre riscante;
- să mărească distanța de siguranță între vehicule;
- să nu pătrundă pe drumuri închise traficului;
- să utilizeze anvelope de iarnă și, în zonele montane, să monteze lanțuri pentru siguranța deplasării.
