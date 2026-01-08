Șofer vitezoman, prins la volanul unei mașini de 100.000 de euro furată din Italia

Un autoturism în valoare de aproximativ 100.000 de euro, căutat de autorităţile italiene, a fost depistat în trafic de poliţiştii rutieri, în localitatea gălățeană Vameş. La volan se afla un tânăr car a fost oprit de polițiști pentru că circula cu viteză peste limita legală.

Pe 4 ianuarie, în jurul orei 23.50, poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Galaţi au oprit, în localitatea Vameş, un bărbat de 30 de ani, din satul Costi, comuna Vânători, care circula cu viteză peste limita legală.

„În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că autoturismul condus de acesta, înmatriculat în Italia, figurează cu alertă operativă emisă de autorităţile italiene, valoarea estimată a vehiculului fiind de aproximativ 100.000 de euro. Autoturismul a fost indisponibilizat şi introdus în parcarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi, până la clarificarea situaţiei sale juridice“, a transmis IPJ Galaţi.

Conducătorul auto a fost sancţionat contravenţional şi i-a fost reţinut permisul de conducere pentru o perioadă de 90 de zile. De asemenea, acesta a fost testat cu aparatele etilotest şi drugtest, rezultatele fiind negative.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care autoturismul a ajuns în posesia bărbatului.

Citește și: Emmanuel Macron critică politica lui Trump: Refuzăm noul colonialism și noul imperialism