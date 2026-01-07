Gorj: Tânăr reţinut după ce şi-a agresat concubina

Un tânăr de 26 de ani a fost reţinut de poliţiştii gorjeni pentru violenţă in familie după ce şi-a agresat concubina.

Polițiști din cadrul Poliției Orașului Turceni au fost sesizați, pe 6 ianuarie, prin apel 112 și ulterior și prin plângere scrisă de o femeie, de 37 de ani, din Filiași, cu privire la faptul că ar fi fost agresată de către concubinul ei.

„Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit faptul că în jurul orei 10:00, în timp ce se aflau la domiciliul bărbatului în vârstă de 26 de ani, din orașul Turceni, acesta din urmă ar fi lovit-o pe femeie cu pumnii în zona membrelor superioare, provocându-i suferințe fizice“, potrivit IPJ Gorj.

A fost întocmit formular de evaluare a riscului reieşind că există risc iminent, fapt pentru care polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu. Bărbatul nu a fost evacuat din locuință comună, deoarece victima și-a exprimat dorința de a se întoarce la domiciliul ei, în orașul Filiași și s-a opus ca agresorul să fie monitorizat electronic.

