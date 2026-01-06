Meteorologii anunță temperaturi ușor peste normal în a doua jumătate a lunii ianuarie

Meteorologii avertizează că temperaturile se vor situa ușor peste valorile normale în a doua jumătate a lunii ianuarie, după o perioadă inițială cu vreme mai rece și precipitații însemnate în mai multe regiuni ale țării, relatează News.ro.

Săptămâna 5 – 12 ianuarie 2026

Valorile termice vor fi mai scăzute decât normalul în regiunile vestice, nord-vestice, nord-estice și local în centrul țării, dar mai ridicate în sud-est. În restul teritoriului, temperaturile se vor situa aproape de normal.

Precipitațiile vor fi excedentare la nivel național, în special în regiunile vestice.

Săptămâna 12 – 19 ianuarie 2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât normal în zonele montane și în extremitatea de sud-est a țării, dar ușor mai scăzute local în nord-est și centru. În restul teritoriului, valorile vor fi apropiate de normal.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în nord-vest, iar în restul țării vor fi normale.

Săptămâna 19 – 26 ianuarie 2026

Temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normal în majoritatea regiunilor, mai ales în extremitatea de sud-est a țării.

Regimul pluviometric va fi aproape de normal în toate regiunile.

Săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste normal în regiunile extracarpatice, iar în restul teritoriului vor fi apropiate de normal.

