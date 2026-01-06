3.4 C
Craiova
marți, 6 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateMeteorologii anunță temperaturi ușor peste normal în a doua jumătate a lunii ianuarie

Meteorologii anunță temperaturi ușor peste normal în a doua jumătate a lunii ianuarie

De Mariana BUTNARIU
Prima săptămână a lunii va fi mai rece și cu precipitații abundente
Prima săptămână a lunii va fi mai rece și cu precipitații abundente

Meteorologii avertizează că temperaturile se vor situa ușor peste valorile normale în a doua jumătate a lunii ianuarie, după o perioadă inițială cu vreme mai rece și precipitații însemnate în mai multe regiuni ale țării, relatează News.ro.

Săptămâna 5 – 12 ianuarie 2026

  • Valorile termice vor fi mai scăzute decât normalul în regiunile vestice, nord-vestice, nord-estice și local în centrul țării, dar mai ridicate în sud-est. În restul teritoriului, temperaturile se vor situa aproape de normal.
  • Precipitațiile vor fi excedentare la nivel național, în special în regiunile vestice.

Săptămâna 12 – 19 ianuarie 2026

  • Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât normal în zonele montane și în extremitatea de sud-est a țării, dar ușor mai scăzute local în nord-est și centru. În restul teritoriului, valorile vor fi apropiate de normal.
  • Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în nord-vest, iar în restul țării vor fi normale.

Săptămâna 19 – 26 ianuarie 2026

  • Temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normal în majoritatea regiunilor, mai ales în extremitatea de sud-est a țării.
  • Regimul pluviometric va fi aproape de normal în toate regiunile.

Săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie 2026

  • Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste normal în regiunile extracarpatice, iar în restul teritoriului vor fi apropiate de normal.

Citește și: (VIDEO) Cutremur de 6,2 în vestul Japoniei: seism resimțit în mai multe regiuni, fără risc de tsunami

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA