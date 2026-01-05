Drumul către cota 1.400 din Sinaia, închis temporar din cauza depunerilor masive de zăpadă

Din cauza ”depunerilor masive de zăpadă”, drumul din Sinaia către cota 1.400 a fost închis temporar luni, anunţă IPJ Prahova.

”Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova informează participanţii la trafic că astăzi, 5 ianuarie 2026, începând cu ora 08.45, traficul rutier pe DC 134 Sinaia (drumul către Cota 1400) a fost închis temporar”, transmite sursa citată.

Măsura a fost dispusă ”din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile şi a depunerilor masive de zăpadă, care pun în pericol siguranţa participanţilor la trafic”, potrivit news.ro.

Poliţia recomandă şoferilor să evite deplasarea în zonă, să respecte indicaţiile forţelor de ordine şi să se informeze din surse oficiale înainte de a porni la drum.

Circulaţia va fi reluată imediat ce condiţiile meteo şi starea carosabilului vor permite acest lucru, în condiţii de siguranţă, precizează IPJ Prahova.

