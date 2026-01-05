Pompierii gorjeni au intervenit pentru degajarea unui copac căzut pe carosabil, în cartierul Bârsești din Târgu Jiu. Arborele doborât de vânt a blocat temporar circulația, existând riscul producerii unor incidente rutiere.

Echipajele de intervenție au acționat rapid pentru îndepărtarea copacului și eliberarea drumului, astfel încât traficul să se desfășoare în condiții de siguranță.

„Intervenim pentru degajarea unui copac căzut pe carosabil în cartierul Bârsești”, au transmis reprezentanții ISU Gorj.

Zona a fost afectată de precipitații consistente sub formă de ninsoare, iar greutatea zăpezii a dus la ruperea copacului. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, însă traficul a fost temporar îngreunat.

Autoritățile le recomandă participanților la trafic să circule cu atenție sporită în condiții de vreme nefavorabilă.

