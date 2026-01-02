3.4 C
Vântul puternic a oprit telecabinele în Sinaia. Cât mai pot urca turiștii

De Tiberiu Cocora

Turiştii aflaţi pe Valea Prahovei pot urca, sâmbătă, cu instalaţiile de transport pe cablu doar până la cota 1400 din Bucegi. Instalaţiile care urcă la cota 2000 şi care deservesc domeniul schiabil al staţiunii Sinaia sunt oprite, din cauza vântului puternic.

Instalaţiile de transport pe cablu care urcă la cota 2000 din munţii Bucegi şi telescaunele care deservesc domeniul schiabil al staţiunii Sinaia sunt oprite, sâmbătă, în a doua zi a anului, din cauza vântului puternic care împiedică funcţionarea în siguranţă a acestora.

Turiştii aflaţi pe Valea Prahovei pot urca cu telegondola până la cota 1400 din Bucegi. Sâmbătă, gondola Sinaia funcţionează până la ora 17:00.

Vântul puternic a creat probleme, în ultimele zile, instalaţiile de transport pe cablu fiind fie complet oprite, fie pornite cu întârziere din cauza rafalelor.

