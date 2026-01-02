(VIDEO) Intervenție în Olt: două persoane salvate după ce au căzut în râul Olt, la Dobroteasa

UPDATE, ora 10.00: Pacientul în vârstă de 28 de ani, aflat în stop cardio-respirator, în curs de resuscitare, este transportat la UPU Vâlcea, de echipajul cu medic de la Serviciul de Ambulanță, cu hipotermie severă. Resuscitarea pacientului cu hipotermie severă (sub 30 de grade) se face prin încălzirea treptată a victimei, până când ajunge la temperatura normală și poate să dureze mai multe ore și să se încheie cu succes chiar și după o perioadă lungă în care pacientul este resuscitat.

Echipaje din cadrul ISU Olt (Punctul de lucru Dobroteasa) și ISU Vâlcea (Detașamentele Drăgășani și Râmnicu Vâlcea) intervin pentru salvarea a două persoane căzute în râul Olt, în zona localității Dobroteasa.

La fața locului acționează două autospeciale pentru intervenție și descarcerare, o autospecială pentru primă intervenție, două bărci cu motor și o ambulanță SMURD. De asemenea, au fost alertate echipele de scafandri din cadrul ISU Olt și ISU Vâlcea.

În sprijinul pompierilor au intervenit și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță.

Salvarea primei persoane

Primele echipaje ajunse la locul accidentului au reușit să salveze un bărbat de 65 de ani. Acesta a fost adus la mal cu semne vitale și transportat ulterior la UPU Vâlcea pentru investigații și tratament.

Căutări pentru a doua persoană și preluarea acesteia

Căutările au continuat pentru cel de-al doilea bărbat, în vârstă de aproximativ 28 de ani. Echipajele au reușit să-l găsească inconștient, adus la mal și preluat de echipajele medicale pentru acordarea primului ajutor și transport la spital. Din datele preliminare, cele două persoane se aflau la pescuit, cu o barcă (extrasă din apă de echipele de căutare).

Cei doi bărbați, 65 și 28 de ani, aveau domiciliul în Argeș. Pentru pacientul de 28 de ani se aplică protocolul de resuscitare.

