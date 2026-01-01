Zeci de câini pierduți, unii morți din cauza petardelor și artificiilor

A fost un Revelion de coșmar pentru animalele de companie şi stăpânii lor.

Sunetele au îngrozit noaptea trecută sute de animale. Multe dintre ele s-au rănit când încercau să scape din infernul zgomotelor. Zeci de câini au fost răniţi când fugeau dezorientaţi, speriaţi de bubuiturile artificiilor și ale petardelor. Alţii au luat-o la goană unde au văzut cu ochii şi s-au rătăcit, iar proprietarii lor îşi caută patrupedele şi acum.

Aceștia dau anunțuri disperate pe rețelele de socializare:

Aseara a fugit din țarc din cauza zgomotului,va rugăm daca ati vazut- o!





Vă rog, daca o vedeti pe Maya să ne anunțați, s-a speriat de petarde și nu a mai reușit să ajungă singuară acasă.





Iată ce trebuie să faci dacă pierzi câinele sau găsești unul:

Dacă ți-ai pierdut câinele: 5 pași esențiali

1. Începe căutările imediat

Verifică zonele din apropierea casei și locurile pe care câinele le frecventează: parcuri, piețe sau traseele obișnuite de plimbare. Întreabă oamenii din zonă dacă l-au văzut.

2. Anunță autoritățile și adăposturile publice

Contactează serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân și informează adăposturile locale. Chiar dacă câinele nu este găsit imediat, aceste instituții vor ști să te contacteze dacă este adus acolo.

3. Folosește tehnologia în favoarea ta

Postează pe rețelele sociale grupuri locale sau pagini dedicate animalelor pierdute. În același timp, dacă animalul tău este microcipat, verifică la medicul veterinar că informațiile tale sunt actualizate în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân (RECS).

4. Creează afișe și flyere

Distribuie afișe în cartier și în locurile pe care câinele le frecventa, incluzând o fotografie clară, o descriere detaliată și datele tale de contact.

5. Atrage-l cu obiecte familiare

Așază în fața casei obiecte precum patul câinelui, o pătură sau haine purtate de tine. Mirosurile cunoscute pot ajuta câinele să găsească drumul înapoi.

Dacă ai găsit un câine: 5 pași esențiali



1. Observă și documentează

Fotografiază și filmează câinele de la distanță, fără a-l speria. Notează locația exactă unde l-ai găsit pentru a putea oferi detalii clare în anunțurile ulterioare.

2. Abordează cu grijă

Apropie-te cu calm și, dacă este posibil, pune-i o lesă sau folosește o pătură pentru a-l imobiliza temporar. Dacă nu are medalion cu informații de contact, du-l la cel mai apropiat medic veterinar pentru a verifica microcipul.

3. Postează pe rețelele sociale

Distribuie fotografii și informații despre câine pe grupuri locale, dar evită să menționezi detalii unice pentru a preveni revendicările false. Am experimentat personal o astfel de situație când am găsit un câine mic și alb, iar trei persoane diferite au încercat să-l revendice fără dovezi clare.

4. Caută dovezi de proprietate

Cere carnetul de sănătate, fotografii sau alte documente relevante. Dacă ai dubii, consultă un medic veterinar înainte de a returna câinele.

5. Predă câinele în siguranță

Dacă proprietarul nu poate fi găsit imediat, cere ajutor medicului veterinar. El poate verifica microcipul sau chiar îl poate microcipa, dacă este cazul.