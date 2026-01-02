În ce țară europeană s-au vândut aproape numai mașini electrice anul trecut

Aproape toate mașinile noi înmatriculate în Norvegia anul trecut au fost complet electrice, potrivit datelor oficiale publicate vineri, în timp ce această țara nordică își consolidează poziția de lider mondial în eliminarea graduală a vehiculelor pe benzină și motorină, transmite Reuters.

Stimulate de facilități fiscale, 95,9% din toate mașinile noi înmatriculate în 2025 erau vehicule electrice, iar în decembrie acest procentaj a ajuns la aproape 98%. Cota electricelor a fost de 88,9% în 2024, potrivit datelor Federației Norvegiene a Drumurilor.

Trecerea rapidă a Norvegiei, țară producătoare de petrol, la vehicule alimentate cu baterii contrastează puternic cu restul Europei, unde cererea slabă pentru vehicule electrice a determinat UE să renunțe luna trecută la interdicția planificată pentru 2035 privind mașinile cu motor cu ardere internă.

Top mașini electrice cumpărate de norvegieni

Tesla a fost marca de mașini cea mai vândută din Norvegia pentru al cincilea an consecutiv, cu o cotă de piață de 19,1%, urmată de Volkswagen cu 13,3% din înmatriculări și Volvo cu 7,8%. Norvegia, care a început să impoziteze vehiculele electrice în 2023, a anunțat în octombrie că va adăuga până la 5.000 de dolari la taxa pe valoarea adăugată per vehicul începând cu 1 ianuarie, provocând o goană în rândul cumpărătorilor și al firmelor auto pentru a se încadra termenul limită de la sfârșitul anului 2025.

Au crescut constant impozitul la mașinile cu motor termic

În timp ce unele stimulente pentru vehiculele electrice au fost retrase, guvernul a adăugat în mod constant taxe la mașinile pe benzină și motorină pentru a le face mai scumpe, a explicat Christina Bu, șefa asociației norvegiene pentru vehicule electrice. Vehiculele electrice care costă mai puțin de 300.000 de coroane norvegiene, echivalentul a aproximativ 30.000 de dolari, rămân scutite de TVA în 2026, ceea ce ar putea stimula vânzările de mașini mici, au declarat directorii executivi.