(VIDEO) Bătaia cu ciomegele de la Ruginoasa, oprită de jandarmi cu gaze lacrimogene

De Valentin TUDOR

Jandarmii au utilizat gaze lacrimogene miercuri dimineaţă, în comuna Ruginoasa, județul Iași, pentru a opri grupurile de săteni să participe la tradiţionala bătaie cu ciomegele din ultima zi a anului. De la primele ore ale dimineții, localnicii s-au îmbrâncit în câteva rânduri cu jandarmii, care au replicat cu spray-uri lacrimogene, transmite Ziarul de Iași.

Reprezentanții Jandarmeriei spun că au trebuit să facă uz de gazele lacrimogene, după ce unii participanți au încercat să forţeze cordoanele de jandarmi pentru a ajunge la grupul rival.

„În această dimineață, în cadrul manifestărilor desfășurate la Ruginoasa, un grup de participanți a depășit primul cordon de jandarmi, în încercarea de a urma un traseu care ar fi condus la întâlnirea cu celălalt grup de persoane. Pentru a preîntâmpina escaladarea situației și posibile acte de violență, forțele de ordine au intervenit conform procedurilor, fiind necesară utilizarea gazelor lacrimogene, cu scopul de a opri înaintarea și de a evita contactul direct între cele două grupuri de persoane”, a transmis Inspectoratul Judeţean de Jandarmi (IJJ) Iaşi.

Contactați-ne: [email protected]

Contactați-ne: [email protected]

