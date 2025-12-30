Un bărbat s-a rănit după ce a căzut pe scările rulante dintr-un mall

Un bărbat a căzut pe scările rulante dintr-un mall şi și-a pierdut cunoștința. Bărbatul a fost dus de jandarmi într-o zonă mai puţin circulată și aşezat în poziţie de siguranţă, fiind preluat apoi de un echipaj de ambulanţă şi dus la spital.

”În cursul zilei de ieri, în jurul orei 18.00, jandarmii arădeni au acordat primul ajutor unui bărbat în vârstă de 63 de ani, care a căzut pe scările rulante dintr-un complex comercial, aflându-se în stare de inconştienţă. Aceştia au intervenit imediat, l-au retras într-o zonă mai puţin tranzitată, l-au aşezat în poziţie de siguranţă şi au solicitat sprijin medical”, au anunţat, marţi, reprezentanţii Jandarmeriei Române.

De asemenea, până la sosirea cadrelor medicale, jandarmii au monitorizat starea victimei.

Ulterior, bărbatul a fost preluat de echipajul de ambulanţă şi transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe Arad.

