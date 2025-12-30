Toate coletele firmelor de curierat dintr-un județ, percheziționate de polițiștii care căutau artificii și petarde

Poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au percheziţionat toate coletele manipulate de cele nouă firme de curierat din Botoşani.

Acţiunea a urmărit identificarea coletelor cu materiale pirotehnice comandate online şi livrate cu ajutorul firmelor de curierat.

„Poliţiştii au pus în executare un mandat de supraveghere tehnică constând în reţinerea, predarea şi percheziţionarea tuturor trimiterilor poştale, la nouă persoane juridice ce desfăşoară activităţi de curierat, în judeţul Botoşani”, au precizat oficialii IPJ Botoşani.

În urma activităţilor desfăşurate, au fost identificate peste 17.000 de articole pirotehnice, categoriile P1, T1 şi F1, interzise la deţinere. Cantitatea de 800 de kilograme de articole pirotehnice a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor.

Poliţiştii continuă cercetările într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de prepararea, producerea, experimentarea, deţinerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum şi folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 şi P2, efectuate fără drept.

