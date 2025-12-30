Bărbat din Târgu Jiu, cercetat după ce a provocat un accident sub influența alcoolului și cu permisul anulat

3.3 C
Știri de ultima orăActualitateBărbat din Târgu Jiu, cercetat după ce a provocat un accident sub influența alcoolului și cu permisul anulat

De Mariana BUTNARIU
Eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale
Polițiștii din Târgu Jiu au intervenit pentru documentarea unui eveniment rutier pe strada Petrești, sesizat prin apelul 112.

Din verificări a rezultat că, în jurul orei 20:00, un bărbat de 39 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism spre Drăgoieni, a acroșat un autoturism staționat regulamentar, provocând pagube materiale.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 1,22 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, verificările au arătat că bărbatul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, acesta fiind anulat anterior.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de:

  • conducere a unui autovehicul pe drumurile publice fără permis,
  • conducere sub influența alcoolului, potrivit IPJ Gorj.

