Bărbat din Târgu Jiu, cercetat după ce a provocat un accident sub influența alcoolului și cu permisul anulat

Polițiștii din Târgu Jiu au intervenit pentru documentarea unui eveniment rutier pe strada Petrești, sesizat prin apelul 112.

Din verificări a rezultat că, în jurul orei 20:00, un bărbat de 39 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism spre Drăgoieni, a acroșat un autoturism staționat regulamentar, provocând pagube materiale.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 1,22 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, verificările au arătat că bărbatul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, acesta fiind anulat anterior.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de:

conducere a unui autovehicul pe drumurile publice fără permis,

conducere sub influența alcoolului, potrivit IPJ Gorj.

