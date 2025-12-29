O femeie care şi-a ucis mama ca să-i ia averea şi asistenta medicală care a ajutat-o, arestate preventiv

O femeie din Sibiu acuzată că şi-a ucis mama pentru moştenire şi asistenta medicală care a ajutat-o să îi provoace moartea au fost arestate preventiv. După decesul mamei sale, fiica a intrat în posesia bunurilor moştenite, pe care le-a vândut, după care s-a mutat în Dubai. Cele două femei au fost arestate la un an şi jumătate de la comiterea faptei.

Sâmbătă, cele două femei acuzate că au ucis-o pe mama uneia dintre ele, în vârstă de 59 de ani, au fost reţinute, fiind prezentate instanţei, cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.



Duminică, Tribunalul Sibiu a admis propunerea procurorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile a celor două femei, decizia nefiind însă definitivă şi având drept de contestaţie în termen de 48 de ore.



Potrivit sursei citate, instanţa a respins cererea asistentei medicale de plasare în arest la domiciliu.



Decizia magistraţilor, luată în noaptea de sâmbătă spre duminică, poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunţare.

Femeia a premeditat crima

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu au anunţat, sâmbătă, că două femei au fost reţinute pentru omor calificat şi vor fi prezentate instanţei cu propunere de arestare preventivă.



„În cursul lunii iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp, o persoană de sex feminin în vârstă de 38 de ani, beneficiind de ajutorul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate mare de substanţe cu efect sedativ, i-a strecurat mamei sale substanţele în ceaiul pe care îl consuma. Fapta s-a petrecut la domiciliul acesteia din Sibiu. După ce victima, în vârstă de 59 de ani, a adormit, autoarea a chemat-o pe asistenta medicală care o aştepta, iar apoi i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de substanţă cu efect puternic sedativ, suficientă pentru a-i provoca acesteia decesul. Ulterior, dorind să fie sigure de moartea victimei, cele două au asfixiat-o cu o pernă”, au informat procurorii din Sibiu.

Arestată când s-a întors din Dubai să vândă și ultima casă moștenită

Victima avea o firmă de contabilitate în Sibiu, unde lucra și fiica sa, fiind unicul copil și moștenitor.

După deces, fiica a intrat rapid în posesia bunurilor moștenite. Potrivit surselor din anchetă, aceasta a vândut două case și două apartamente, iar în vara acestui an s-a mutat în Dubai, unde intenționa să înceapă o viață nouă. Femeia era separată de cel de-al doilea soț, fără a fi divorțată, și are doi copii, în vârstă de 14 și 11 ani, din prima căsătorie.

În luna decembrie, aceasta s-a întors în România pentru a finaliza vânzarea ultimei proprietăți pe care o mai deținea.

Cele două femei, fiica victimei și asistenta medicală, au fost reținute în data de 27 decembrie 2025. Procurorii au formulat propunere de arestare preventivă pentru infracțiunea de omor calificat.

