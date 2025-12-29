Bărbat reținut după ce, beat fiind, a furat un autoturism și a provocat un accident rutier

Un bărbat beat, care a furat un autoturism, a fost reținut după ce a provocat un accident rutier pe o şosea din Teleorman. Autoturismul pe care îl conducea a lovit două autovehicule, după care a ricoşat într-un stâlp, apoi într-un copac şi s-a oprit într-un gard din beton. El a fost reţinut, fiind pus sub acuzare pentru mai multe infracţiuni.

Accidentul a avut loc duminică dimineaţă, în jurul orei 08.50, pe Drumul Naţional 6, între Alexandra şi Bucureşti, unde un autoturism la volanul căruia se afla un bărbat de 42 de ani, din Alexandria, a derapat în dreptul localităţii Bujoreni, acroşând două autoturisme care se aflau în mers.



„După impact, autoturismul în cauză a ieşit în afara părţii carosabile, s-a izbit de un stâlp, apoi de un copac, ulterior intrând într-un gard din beton”, a transmis IPJ Teleorman.





Şoferul şi un pasager aflaţi în autoturismul care a derapat au fost răniţi, fiind transportaţi la spital.



„Cei trei conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru bărbatul de 42 de ani, iar pentru ceilalţi doi, rezultatele au fost negative. Totodată, poliţiştii au stabilit că autoturismul condus de bărbatul de 42 de ani ar fi fost sustras de la proprietarul acestuia, în scop de folosinţă. În urma administrării probatoriului, a fost dispusă măsura reţinerii faţă de acesta”, a mai transmis poliția.



Şoferul care a provocat accidentul a fost reţinut sub acuzaţiile de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice şi furtul în scop de folosinţă.

