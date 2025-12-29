A murit veteranul decorat de președintele Nicușor Dan de Ziua Națională a României

Colonelul în rezervă Ion Vasile Banu, singurul veteran decorat de președintele Nicușor Dan cu ocazia Zilei Naționale din acest an, a murit la vârsta de 107 ani.

Veteranul din Al Doilea Război Mondial, Ion Vasile Banu, a fost decorat pe 1 decembrie 2025 cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler.

„La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esenţa a ceea ce înseamnă dragostea de ţară”, argumenta preşedintele Nicușor Dan în mesajul de la 1 decembrie, precizând că este un gest simbolic, prin care aducem un omagiu întregii generaţii de eroi care au scris cu sângele lor destinul ţării noastre”, transmitea președintele Nicușor Dan pe 1 decembrie.

„Suntem şi vom rămâne datori să îi cinstim pe cei care au apărat cu preţul vieţii idealurile noastre de libertate, iar datorită lor trăim astăzi într-o Românie liberă, demnă, democratică şi europeană”, mai președintele.

Anunțul morții colonelului Banu a fost făcut pe Facebook de către nepoata acestuia.

