Furtună puternică în România: coduri galben, portocaliu și roșu de vânt și ninsoare

Meteorologii au emis avertizări de cod galben, portocaliu și roșu pentru intervalul 28–29 decembrie, din cauza ninsorilor viscolite și a vântului puternic care afectează mare parte din România. Autoritățile recomandă prudență maximă participanților la trafic și evitarea deplasărilor în zonele afectate, mai ales în munți.

Astăzi, 28 decembrie, până mâine dimineață la ora 10.00, se menține cod galben în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și la munte. Ninsoarea viscolită va reduce vizibilitatea sub 100 de metri. Vântul va atinge viteze de 50–70 km/h, iar stratul de zăpadă se va depune între 3 și 8 cm, urmând ca în Carpații Orientali și Meridionali să se înregistreze 10–20 cm. În Oltenia, sudul Banatului și local în Muntenia, rafalele vor fi între 50–70 km/h.

Cod portocaliu

În același interval, a fost emis și cod portocaliu care vizează cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania. Vântul va sufla tare, cu rafale de 70–90 km/h, vizibilitatea va fi redusă, iar ninsoarea viscolită va crea condiții de circulație dificile. În Carpații Meridionali (până la 1.700 m) și în nordul și centrul Carpaților Orientali (peste 1.700 m), vântul va atinge 90–100 km/h, cu vizibilitate extrem de redusă.

Cod roșu

Cele mai grave condiții sunt semnalate prin cod roșu în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1.700 m. Aici, rafalele vor depăși 120 km/h, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea aproape nulă.

Cod galben

Pentru 29 decembrie, meteorologii mențin cod galben în:

Moldova,

Dobrogea,

sudul și vestul Olteniei,

sud-estul Transilvaniei, cu intensificări ale vântului de 50–70 km/h.

În Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor atinge 90–120 km/h, viscolind zăpada și menținând vizibilitatea scăzută. În restul țării, se vor semnala vânturi cu viteze de 40–45 km/h.

Autoritățile recomandă șoferilor:

să adapteze viteza la condițiile de drum,

să evite pe cât posibil călătoriile în zonele montane,

să respecte indicațiile echipajelor de poliție și ale drumurilor publice.

