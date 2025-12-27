Copac doborât de furtună peste o maşină cu trei persoane, la Sinaia

O furtună s-a abătut, vineri seară, asupra localităţilor de pe Valea Prahovei, în staţiunea Sinaia rafalele de vânt doborând mai mulţi copaci. Unul dintre pomii doborâţi a surprins un autovehicul în care se aflau trei persoane.

Vântul puternic a doborât, vineri seară, mai mulţi copaci pe raza oraşului Sinaia.

„Vorbim despre mai mulţi copaci căzuţi pe strada Zamora, pe garduri si fire de curent electric, dar si despre cinci copaci căzuţi pe strada Mănăstirii. Unul dintre aceştia a căzut peste un autoturism la bordul căruia se aflau trei ocupanţi care, din fericire, nu au fost răniţi”, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Potrivit ANM, până la ora 23.00, la altitudini de peste 1.800 de metri s-au înregistrat intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 120-140 km/h.

