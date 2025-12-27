Bloc evacuat din cauza unui incendiu pornit de la instalația unui pom de Crăciun

Un incendiu s-a produs, vineri seară, la instalaţia unui pom de Crăciun aflată pe balconul unui apartament din Năvodari. 26 de persoane, printre care şi trei copii, au ieşit din imobil. Două persoane adulte au suferit atac de panică şi au fost asistate medical.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, vineri seara, la un incendiu produs într-un apartament din Năvodari. La locul respectiv s-au deplasat trei maşini de stingere, o autoscară şi un echipaj de prim-ajutor.

„Fumul provenea de la o instalaţie de brad aflată pe balconul apartamentului, situat la etajul patru, cu suprafaţa de patru metri pătraţi. S-au autoevacuat un număr de 26 de persoane (23 adulţi şi 3 minori) conştienţi, cooperanţi”, au transmis pompierii.

Ei au precizat că două persoane adulte au fost asistate medicale după ce au suferit atac de panică.

Citește și: Bărbat arestat după ce și-a ucis bunicul în noaptea de Crăciun