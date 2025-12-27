Bărbat arestat după ce și-a ucis bunicul în noaptea de Crăciun

Un bărbat de 32 de ani din judeţul Teleorman, suspectat că şi-a ucis bunicul, a recunoscut fapta în faţa anchetatorilor. Crima a avut loc în noaptea de 24 spre 25 decembrie 2025. Bătrânul a fost găsit mort de către un vecin, care îl îngrijea.

Primele date din anchetă arată că crima a avut loc „prin cruzimi şi profitând de starea vădită de vulnerabilitate a victimei”, fapta petrecându-se în locuinţa bătrânului.

Omorul s-a produs în noaptea de 24 spre 25 decembrie. Vârstnicul se afla în grija unui vecin, care în seara din ajunul Crăciunului l-a lăsat în viaţă, iar în dimineaţa de Crăciun, când a mers la el, l-a găsit mort, cu urme de violenţă la cap. Bărbatul a anunțat imediat poliția.

Criminalul a recunoscut că și-a ucis bunicul

Zeci de angajați ai forțelor de ordine au fost mobilizați pentru prinderea ucigașului, după ce s-a conturat ipoteza că ar putea fi suspect.

După apelul la 112 care anunţa crima, poliţiştii au instituit filtre rutiere şi au demarat activităţi de căutare, atât în mediul urban, cât şi în mediul rural, fiind mobilizaţi 70 de poliţişti cu 32 de autospeciale şi 13 jandarmi cu 3 autospeciale. De asemenea, bărbatul a fost dat în urmărire la nivel naţional, fiind utilizate toate mijloacele legale şi operative pentru depistarea acestuia.

„Astăzi, 26 decembrie a.c., poliţiştii aflaţi în filtrul rutier instituit cu scopul prinderii bărbatului căutat, în municipiul Turnu Măgurele, au fost sesizaţi de către o persoană cu privire la faptul că, în extravilanul localităţii, la o distanţă de aproximativ 500 de metri faţă de patrula de poliţie, se află un bărbat care prezenta semnalmentele persoanei bănuite de comiterea infracţiunii de omor. Având în vedere că locul nu se afla în câmpul vizual al patrulei, aceasta s-a deplasat imediat la zona indicată, iar în extravilan, în proximitatea Şoselei Alexandria, la vederea organelor de poliţie, bărbatul s-a ascuns într-o zonă cu vegetaţie, poliţiştii înconjurând zona respectivă, imobilizându-l”, a transmis vineri IPJ Teleorman.

Bărbatul a fost reținut după ce a rvcunoscut fapta și urmează să fie prezentat judecătorului de drepturi și libertăți cu propunerea de arestare preventivă, sub acuzaţiile de violenţă în familie sub forma omorului calificat.

