Pieton accidentat mortal când trecea strada prin loc nepermis

Un bărbat a fost accidentat mortal, vineri seară, pe DN 66, în judeţul Hunedoara, de o maşină condusă de un bărbat de 30 de ani din Gorj. Victima nu avea acte de identitate asupra sa.

”În această seară, în jurul orei 21.30, pe DN 66, pe tronsonul cuprins între Bretea Română şi Strei, a avut loc un grav accident rutier soldat cu decesul unei persoane. Potrivit primelor cercetări, un bărbat în vârstă de 30 de ani, din judeţul Gorj, în timp ce conducea un autoturism din direcţia Călan – Haţeg, ar fi surprins şi accidentat mortal un alt bărbat, care s-ar fi angajat în traversarea neregulamentară a părţii carosabile”, a transmis, vineri seară, IPJ Hunedoara.

La faţa locului au intervenit echipaje de poliţie şi de prim ajutor, însă, din păcate, pentru pieton nu s-a mai putut face nimic, fiind constatat decesul acestuia.

Poliţiştii au întocmit dosar penal şi efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de ucidere din culpă, urmând a fi stabilită cu exactitate identitatea pietonului şi împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

