A murit scriitorul și fostul senator Radu F. Alexandru

Scriitorul și fostul senator Radu F. Alexandru a murit vineri dimineață, la 82 de ani, a anunțat Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București (TNB). Înmormântarea lui va avea loc pe 29 decembrie, la Cimitirul Evreiesc din Șoseaua Giurgiului, București.

„În dimineața zilei de 26 decembrie 2025 s-a stins din viață, după o lungă suferință, scriitorul Radu F. Alexandru. Lasă în urmă o prodigioasă creație dramaturgică și cinematografică, fiind unul dintre cei mai jucați autori dramatici, pe scenele unor teatre din București și din țară”, a anunțat, printr-o postare pe Facebook, Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București.

Radu F. Alexandru, pe lângă activitatea artistică, a fost implicat și în politică, din partea Partidului Democrat Liberal și ulterior Partidului Național Liberal. A avut trei mandate de senator (în legislaturile 1996-2000, 2000-2004 și 2008-2012).

TNB arată că Radu F. Alexandru a desfășurat „o activitate politică de o rară probitate morală”. „Prin dispariția lui Radu F.Alexandru cultura română pierde una din personalitățile sale de excepție. Condoleanțe familiei îndurerate! Dumnezeu să îl odihnească!”, potrivit unei postări pe Facebook a TNB.

Printre textele scrise de Radu F. Alexandru se numără „Gertrude” (care se joacă în această stagiune la TNB), „Luminița de la capătul tunelului”, „Nimic despre Hamlet” (ambele montate la TNB), „Poveste despre tatăl meu”, „Tsunami”, „Labirint” sau „Ultima dorință”, amintește și fotograful Florin Ghioca.

Și Partidul Național Liberal a transmis un mesaj după anunțul morții fostului senator Radu F. Alexandru. „Ne înclinăm cu respect în fața memoriei sale și aducem un omagiu unui om care a unit vocația culturală cu responsabilitatea civică. Transmitem sincere condoleanțe familiei și tuturor celor apropiați. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au transmis liberalii, pe Facebook.

Citește și: Gorj: Vizibilitate scăzută între Novaci și Rânca din cauza viscolului