Știri de ultima orăLocalGorjGorj: Vizibilitate scăzută între Novaci și Rânca din cauza viscolului

Gorj: Vizibilitate scăzută între Novaci și Rânca din cauza viscolului

De Daniela Moise

Pe DN 67C, între Novaci si Rânca, viscolul antrenează zăpada, scăzând vizibilitatea și care formează suluri de zăpadă pe partea carosabilă, anunță în această dimineață DRDP Craiova.

SDN Târgu Jiu acționează cu lame și autofreza de mare capacitate pentru asigurarea condițiilor optime de circulație.

Autoritățile sfătuiesc automobiliștii să nu se deplaseze pe sectoarele de drum afectate de fenomene meteo extreme cu autovehiculele neechipat corespunzător pentru iarnă.

