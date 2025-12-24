Catedrala Națională este deschisă de astăzi pentru perioada sărbătorilor

Catedrala Naţională este deschisă de miercuri până pe 8 ianuarie 2026, conform unei informări transmise de Biroul de Presă al Patriarhiei Române.

Persoanele care doresc să viziteze Catedrala Mântuirii Neamului o pot face zilnic, în intervalul orar 9:00 – 17:00, în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026. „Astfel, în perioada sărbătorii Naşterii Domnului, a Anului Nou şi a Botezului Domnului, pelerinii şi vizitatorii din întreaga ţară şi din străinătate vor putea să viziteze şi să se închine în Catedrala Naţională”, precizează Patriarhia, potrivit Agerpres.

Catedrala Naţională va fi deschisă în perioada menţionată doar pentru vizitare

Catedrala Naţională va fi deschisă în perioada menţionată doar pentru vizitare, nu şi pentru săvârşirea slujbelor liturgice, acestea fiind făcute, în continuare, în Catedrala Patriarhală istorică Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, de pe Colina Patriarhiei, şi la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului. Din 9 ianuarie 2026, Catedrala Naţională va fi închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor la interior.

