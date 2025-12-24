Ambasadorul Poloniei la Paris, arestat în cadrul unei anchete privind diplome false

Ambasadorul Poloniei la Paris a fost suspendat din funcţie, în aşteptarea concluziilor unei anchete pentru trafic de influenţă referitor la emiterea unor diplome false, a anunţat miercuri Ministerul de Externe polonez, citat de Agerpres.

Jan Emeryk Rosciszewski, aflat la post la Paris din 2022, a fost arestat marţi la sosirea la aeroportul Frederic Chopin din Varşovia şi audiat de reprezentanţi ai Biroului Central Anticorupţie (CBA), potrivit publicaţiei online Goniec.pl.

”În lumina situaţiei, el a fost pus la dispoziţia ministrului. Ministrul Radoslaw Sikorski a decis să suspende ambasadorul din funcţiile sale până când toate dubiile vor fi ridicate”, a declarat purtătorul de cuvânt al diplomaţiei poloneze pentru agenţia de presă PAP.

”Misiunea (diplomatică poloneză) în Franţa va fi condusă de şeful de misiune adjunct, ambasadorul Wieslaw Tarka”, a adăugat el.

În afară de diplomat, în acest scandal mai sunt implicaţi înalţi funcţionari şi foşti deputaţi din Partidul Lege şi Justiţie (PiS, conservator).

Ei sunt bănuiţi că au participat la sau au beneficiat de emiterea de diplome MBA (Master of Business Administration) de către o universitate privată înfiinţată de unul dintre suspecţi şi menite să permită desemnarea titularilor în posturi importante din companii şi instituţii publice.

Citește și: Un mort și trei răniți după ce două autoturisme s-au ciocnit violent