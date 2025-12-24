Un mort și trei răniți după ce două autoturisme s-au ciocnit violent

Un tânăr a murit și alți trei au fost răniți după ce două autoturisme s-au ciocnit volent, miercuri seară, în municipiul Rădăuți.

Potrivit acestora, în accident au fost implicate două autoturisme, care au intrat în coliziune. Trei dintre victime au fost încarcerate, iar una a decedat.

„Au intervin pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD, cu sprijinul a două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean. În evenimentul rutier au fost implicate patru persoane. Trei dintre acestea au fost încarcerate și au necesitat intervenția pompierilor pentru extragere. Una dintre persoanele care au fost încarcerate era în stare de inconștiență și i s-a aplicat manevre de resuscitare. Din nefericire și în ciuda manevrelor de resuscitare, s-a declarat decesul victimei’, au precizat oficialii ISU.

Celelalte trei victime, conștiente dar cu diferite traumatisme, sunt transportate la spital, pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. Toate victimele sunt bărbați și au vârste cuprinse între 20 și 22 de ani.

Citește și: Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc rămâne în arest preventiv