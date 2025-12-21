Dronă misterioasă cu parașută, găsită lângă o baza MApN din țară

Un bărbat care duminică participa la o vânătoare a anunţat autorităţile că a găsit o dronă, căzută printre arbori, în zona comunei argeşene Lereşti. Poliţia a anunţat instituţiile abilitate pentru a face verificări.

„Astăzi 21 decembrie 2025, în jurul orei 10:40, Poliţia Municipiului Câmpulung a fost sesizată telefonic de către un bărbat în vârstă de 49 de ani, din comuna Lereşti, judeţul Argeş, participant la o vânătoare organizată, cu privire la faptul că, într-o zonă împădurită de pe muntele Strâmtu, comuna Lereşti, ar fi fost identificat un obiect zburător posibil de tip dronă, prăbuşit printre copaci”, anunţă Poliţia judeţeană Argeş.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că este o dronă de mari dimensiuni cu lăţimea de doi metri. Aparatul are ataşată o paraşută şi este intact.

Un echipaj al poliţiei a mers de urgenţă în zona indicată şi a delimitat zona în care se află aparatul de zbor, măsura fiind luată pentru a preveni orice riscuri pentru persoane sau bunuri.

