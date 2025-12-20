Ce spune şeful FMI pentru Europa Centrală și de Est despre măsurile Guvernului

Carlos Mulas Granados, reprezentantul Fondului Monetar Internațional (FMI) pentru Europa Centrală și de Est a declarat, într-un interviu exclusiv pentru G4Media, că dacă guvernul Bolojan își va îndeplinește planurile propuse ar putea ajunge la ”o ușoară supraperformanță economică”.

Oficialul FMI consideră că ”România are nevoie de mai multe investiții în îngrijirea copiilor, de schimbări care să facă locurile de muncă cu timp parțial mai accesibile femeilor, studenților sau chiar pensionarilor, într-un mod care să permită combinarea pensiilor cu participarea activă pe piața muncii”. Însă, aceasta ar fi posibil doar cu ”o legislație mai flexibilă”.

„Măsurile fiscale puse în aplicare în timpul verii și toamnei au mers în direcția corectă“

”Deficitul public al României este ridicat. Dar guvernul a reacționat. Măsurile fiscale puse în aplicare în timpul verii și toamnei au fost considerabile și au mers în direcția corectă. Iar evaluarea noastră este că lucrurile se vor îmbunătăți constant. Atât timp cât guvernul își îndeplinește planurile și își atinge propriile ținte fiscale, acest lucru ar putea duce chiar la o ușoară supraperformanță economică.

Măsurile fiscale care au fost aprobate încep deja să dea rezultate și guvernul trebuie doar să mențină cursul. Anul acesta, deficitul public va scădea treptat, iar cea mai mare parte a îmbunătățirii va fi vizibilă anul viitor”, a declarat Carlos Mulas Granados, în interviul pentru publicația citată.