Un aplinist român a murit la peste 6.500 de metri altitudine, pe cel mai înalt vulcan activ din lume

De Magda Dragu
Un alpinist român în vârstă de 57 de ani a murit în timpul unei expediții pe vulcanul Ojos del Salado din Chile, cel mai înalt vulcan activ din lume. Echipele speciale ale carabinierilor chilieni încearcă recuperarea trupului dintr-o zonă extrem de dificilă.

Incidentul a fost semnalat miercuri seara autorităților chiliene, după ce bărbatul s-a prăbușit în timpul coborârii, la o altitudine de aproximativ 6.540 de metri, potrivit stiripesurse.ro.

Alpinistul făcea parte dintr-un grup de patru români

Potrivit informațiilor furnizate de Carabineros, alpinistul făcea parte dintr-un grup de patru cetățeni români aflați într-o expediție autorizată. Însoțitorii au încercat să îl resusciteze, însă manevrele nu au avut succes, scrie publicația Meganoticias.

Din cauza altitudinii și a terenului periculos, aceștia nu au reușit să coboare trupul decât câțiva metri, după care au coborât pentru a cere ajutor.

Echipele GOPE, structura specializată a Carabinierilor chilieni, au urcat în cursul nopții până la tabăra de bază, unde au discutat cu membrii expediției.

Expediția fusese anunțată în mod legal autorităților chiliene

Operațiunea de recuperare a fost reluată joi dimineață, cu intervenții pe rând, din cauza riscurilor majore la acea altitudine.

Autoritățile au precizat că grupul era format din patru cetățeni români: victima, un ghid montan de 62 de ani, un bărbat de 50 de ani și o femeie de 54 de ani.

Expediția fusese anunțată în mod legal autorităților chiliene, conform procedurilor în vigoare.

