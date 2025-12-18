MAE a lansat aplicația „Călătorește informat“

Ministerul Afacerilor Externe a lansat oficial, joi, aplicația ‘Călătorește informat’, o platformă de servicii digitale care va permite publicarea de alerte, notificări, ghiduri și alte informații relevante pentru cetățenii care călătoresc în străinătate.

Directorul general al Departamentului Consular, Oana Darie, a declarat, într-o conferință de presă, că valoarea totală a contractului de finanțare aferentă proiectului a fost de 14.920.994 lei, din care 12.584.528 lei – finanțare europeană nerambursabilă, iar 2.336.465 lei, cofinanțare națională proprie. Durata de implementare a proiectului a fost de 45 de luni, respectiv între 4 decembrie 2019 și 3 septembrie 2023, când a avut loc recepția finală a sistemului informatic.

„Plecând de la obiectivul constant al MAE de a folosi canale și instrumente eficiente, adaptate nevoilor actuale de comunicare și informare a cetățenilor români, aplicația ‘Călătorește informat’ constituie un instrument nou, îmbunătățit, prin raportare la vechea aplicație ‘Călătoresc în siguranță’.

Aplicația „Călătorește informat“ este deja disponibilă pe Google Play și App Store

Aplicația ‘Călătorește informat’ este deja disponibilă pe Google Play și App Store, este gratuită și poate fi descărcată ușor pe telefoanele mobile. Aceasta reprezintă un instrument de informare pentru cetățenii români care intenționează să călătorească în străinătate, oferind informații relevante precum condițiile de călătorie, atenționările de călătorie sau avertismentele de călătorie. Dincolo de funcția de informare, aplicația este și un instrument foarte eficient, în opinia noastră, de semnalare a unor situații sau evenimente deosebite, inclusiv cu potențial de criză consulară, permițând utilizatorilor să notifice în timp real dacă se află într-o situație deosebită de urgență care necesită acordarea de protecție consulară imediată’, a precizat Oana Darie, conform Agerpres.

Aplicația permite diseminarea în timp real a unor informații relevante în contextul călătoriilor în străinătate

Ea a subliniat că aplicația permite diseminarea în timp real și printr-un instrument facil, la îndemână, a unor informații relevante în contextul călătoriilor în străinătate, facilitează eficientizarea acordării protecției consulare de către misiunile diplomatice și oficiile consulare, inclusiv prin posibilitatea de a accesa în timp real numărul de cetățeni români aflați într-un anumit stat la un anumit moment, pe baza informațiilor transmise de cetățeni în mod voluntar.

‘Aplicația facilitează, de asemenea, informarea și notificarea în timp real a utilizatorilor cu privire la elemente de noutate sau eventuale instrucțiuni sau recomandări în contextul crizelor consulare. Avem așteptări mari de la această aplicație, dar mai ales din perspectiva modului în care aceasta va fi utilizată de către cetățeni.

Vizăm creșterea numărului de cetățeni români care își vor înregistra călătoriile în străinătate

Așadar, vizăm consolidarea reflexului cetățenilor români de a consulta informațiile puse la dispoziție de Ministerul Afacerilor Externe cu privire la călătoriile în străinătate anterior efectuării acestora și implicit facilitarea unor alegeri și decizii responsabile în cunoștință de cauză anterior și pe durata deplasărilor în străinătate.

De asemenea, vizăm creșterea numărului de cetățeni români care își vor înregistra călătoriile în străinătate (…) prin oferirea unui instrument care se pliază pe tendințele digitale actuale. Ne dorim să facilităm crearea la nivelul cetățenilor români a reflexului de a notifica Ministerul Afacerilor Externe cu prioritate, în cazul unor evenimente deosebite cu potențial de criză consulară’, a subliniat Oana Darie.

