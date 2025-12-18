Circulația pe Podul Giurgiu-Ruse, redeschisă pe ambele sensuri pe perioada sărbătorilor

Joi a fost redeschisă circulația pe Podul Giurgiu-Ruse, pe ambele sensuri de mers. Acest lucru va rămâne valabil pentru toată perioada sărbătorilor de iarnă, până la data de 8 ianuarie 2026, când lucrările la pod vor fi reluate și se va circula din nou pe o singură bandă.

„Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu informează participanții la trafic că, începând de astăzi, 18 decembrie, circulația pe Podul Prieteniei a fost redeschisă și se circulă normal pe ambele sensuri de mers. Potrivit comunicării transmise de autoritățile de frontieră bulgare, traficul rutier pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse a fost reluat în ambele sensuri, inclusiv pe tronsonul aflat în prezent în reparații, în direcția către România.

Măsura, valabilă până la data de 8 ianuarie 2026

Această măsură este valabilă până la data de 8 ianuarie 2026, perioadă în care lucrările vor fi suspendate, pentru a permite tranzitul fluent și în condiții de siguranță, în contextul sărbătorilor de iarnă’, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a ITPF Giurgiu, Livia Filimon, potrivit Agerpres.

Menționăm faptul că, până în data de 18 decembrie, circulația pe Podul Prieteniei a fost dirijată alternativ, cu semafor, din cauza lucrărilor de reabilitare desfășurate de partea bulgară.

Lucrările vor fi reluate, începând cu 8 ianuarie 2026, pe sensul de mers către Bulgaria.

Citeşte şi: Nicușor Dan: Subiectul cel mai important la Consiliul European pentru România este discuţia despre Cadrul Financiar Multianual