Ilie Bolojan: Cel puțin în fapte de corupție grave nu ar trebui să existe prescripție. Guvernul trebuie să vină cu un proiect de lege care să îmbunătăşească sistemul

Premierul Ilie Bolojan a vorbit miercuri la DigiFM despre sistemul de justiție din România, subiect intens dezbătut în societate în urma documentarului Recorder. Premierul a spus că din punctul său de vedere nu ar trebui să poată fi prescrise faptele de mare corupție, fiind prima dată când premierul adoptă o poziție categorică pe acest subiect.

Întrebat de jurnalistul Florin Negruțiu dacă este de acord cu existența prescripției în dosarele de corupție, Ilie Bolojan a spus că nu este de acord în cazurile mari de corupție.

”Fără să fiu un specialist în materie juridică, pentru că nu asta este specialitatea mea, consider că cel puţin în fapte de corupţie grave nu ar trebui să existe prescripţie. Deci nu ar trebui să existe. La lucrurile mici, la lucrurile care n-au o relevanţă pentru societate, este o situaţie”, a spus premierul la DigiFM.

Durata proceselor, o altă problemă importantă

Şeful Executivului a precizat că, în afară de aspectele legate de prescripţie, faptul că un proces durează foarte mult timp, că o sentinţă, indiferent ce fel de sentinţă, se dă la o distanţă foarte mare de data la care s-a întâmplat o faptă, nu are niciun rol din punct de vedere social, pentru că, cu cât o sentinţă se dă mai aproape de data la care s-a întâmplat o faptă, cu atât rolul ei de educaţie, de a nu face un lucru, memoria socială reţine legătura.

”În momentul în care trec cinci ani de zile, şapte ani de zile, vă daţi seama că oamenii nu mai ştiu de ce s-a dat o sentinţă, care este speţea, pentru că a dispărut din memoria socială. Deci, durata proceselor este o problemă importantă şi aici trebuie văzut legislaţia, alte aspecte legate dspre cum funcţionează completele şi aici de aceea am decis să formăm un grup care să analizeze aceste aspecte împreună cu reprezentanţi ai CSM-ului, ai procurorilor şi judecătorilor, dacă vor dori să participe”, a arătat premierul.

„Guvernul trebuie să vină cu un proiect de lege care să îmbunătăşească sistemul”

El a menţionat că se va face o analiză a ceea ce s-a întâmplat în aceşti ani, în ceea ce priveşte prescripţiile, pe baza legilor pe care functionăm.

”Orice modificări trebuie făcute aşa încât să respectăm procedurile parlamentare şi apoi să punem ceva în loc. Trebuie să vedem şi care sunt mecanismele din interior pe care sistemul judicar trebuie să le îmbunătăţească. Guvernul trebuie să vină cu un proiect de lege care să îmbunătăşească sistemul”, a afirmat premierul Bolojan.

Premierul a precizat că precedentele modificări au fost făcute aşa încât lumea politică să nu mai interfereze cu cea a justiţiei.

„Azi interferenţa politic – justiţie este foarte scăzută instituţional. Acum, aproape totul depinde de sistemul de justiţie în interior şi de aceea trebuie văzut ce nu a funcţionat în interior şi trebuie intervenit şi din afară, ceea ce înseamnă susţinere politică prin lege”, a explicat Bolojan.

Bolojan, despre demiterea lui Predoiu

Întrebat dacă va face modificări asupra legilor justiției premierul a amintit că a creat un grup de lucru la Guvern, iar la final se va decide dacă modificările care sunt necesare vor fi trecute procedural, prin Parlament, sau prin asumarea răspunderii Guvernului.

Întrebat dacă s-a gândit să îl demită pe Cătălin Predoiu de la Ministerul Afacerilor Interne, Ilie Bolojan a spus că nu poate critica pe cineva pentru un alt mandat pe care l-a avut anterior în guvern, Predoiu ocupând în trecut funcția de ministru al Justiției.

„Încurajez continuitatea”, a spus Bolojan.

