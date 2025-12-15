Traian Băsescu: Dacă anul acesta nu se iau măsuri solide de reducere a cheltuielilor, peste 2-3 ani începem să vindem active importante ca să ne plătim datoriile și dobânzile

Traian Băsescu afirmă că nu există altă variantă de guvernare decât actuala alianţă şi subliniază că problema nu este liderul PNL, Ilie Bolojan, ci Sorin Grindeanu, şeful PSD, „care nu înţelege că ţara e într-un moment de mare dificultate”. Băsescu spune că ar trebui desfiinţată coaliţia, deoarece „nu se poate să substituie autoritatea Guvernului cu o structură care nu există”.

„Da, coaliţia are viaţă lungă, problema e ce face, pentru că variantă nu există, decât această alianţă, cu sau fără USR, dar asta e alianţa. Varianta cu guvernul minoritar nu poate funcţiona. Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu, care nu înţelege că ţara e într-un moment de mare dificultate din cauza dobânzilor extrem de mari pe care le plătim. Nu e capabil să vadă, el e disperat să îşi ţină funcţia care nu ştiu la ce îi foloseşte dacă nu-şi serveşte ţara asta. El mai mult se pierde în contradicţii”, a declarat Traian Băsescu, duminică seară, la Digi 24, potrivit News.ro.

El a adăugat că ar trebui desfiinţată coaliţia, care nu este o structură constituţională.

„Eu cred că ar trebui făcut un lucru important, desfiinţarea acestei structuri care nu este constituţională şi care se substituie Guvernului, coaliţia. Nu găsiţi niciun articol în Constituţie despre această reprezentare care este coaliţia. Nu se poate să substituie autoritatea Guvernului cu o structură care nu există”, a spus Băsescu.

România are de plătit datorii şi în special dobânzi

Fostul preşedinte a amintit că România are de plătit datorii şi în special dobânzi.

„Poporul trebuie să ştie că, dacă anul acesta nu se iau măsuri solide de reducere a cheltuielilor, peste 2-3 ani începem să vindem Porţile de Fier, Portul Constanţa, Aeroportul Otopeni, ca să ne plătim datoriile şi nu datoriile, cât dobânzile. În 2027 Grindeanu va face ce ştiu ei mai bine, ce a făcut şi Ciolacu, o să arunce cu bani în populaţie, dar trebuie să ştie că, oricâţi bani a dat Ciolacu, nu au reuşit să îşi califice candidat în turul 2 la alegerile prezidenţiale şi a pierdut Capitala. Ce a făcut Ciolacu, a pulverizat PSD. Nu văd un PSD pulverizat, dar văd un preşedinte care vede viitorul ţării”, a spus Băsescu.

