Internări sistate şi apă oprită la Spitalul de Pediatrie din Iaşi, din cauza unei bacterii

Spitalul de Pediatrie din Iaşi este din nou într-o situaţie de criză. Mai multe probe de apă prelevate din unitatea sanitară sunt contaminate cu o bacterie, iar pragul de referinţă admis este cu mult depăşit.

Bacteria, extrem de periculoasă pentru cei mici, poate provoca infecții grave, în special la cei născuți prematur sau cu un sistem imunitar slăbit. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, s-a deplasat de urgenţă la Iaşi şi a instituit o celulă de criză. Iniţial s-a luat în calcul inclusiv varianta ca cei peste 200 de copii internaţi în spital, să fie transferaţi în alte unităţi medicale din ţară. Din fericire, deocamdată, situaţia nu impune acest lucru, iar micuţii vor fi trataţi la Iaşi.

Direcţia de Sănătate Publică din Iaşi a prelevat mai multe probe de apă din spital. Rezultatele, arată mai multe nereguli în ceea ce priveşte calitatea apei. Problemele sunt atât de natură chimică, cât şi biologică. 6 din cele 8 probe analizate indică un număr de bacterii peste nivelul admis.

Bacterii periculoase identificate în ATI şi Oncologie

„Două probe cu teste pozitive pentru Pseudomonas. În special în zona de anestezie – terapie intensivă şi a doua probă în zona de oncologie”, a precizat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

„Trebuie să vă mărturisesc că de la începutul anului, în fiecare lună, au fost prelevate probe de apă de către cei de la DSP iar ele au ieşit conforme. În ultimul an, atunci când vine vorba de calitatea apei, toate analizele au ieşit conforme. Avem această situaţie, nefericită de altfel”, a declarat Costel Alexe, preşedintele CJ Iaşi.

„Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a prelevat acum un nou set de probe. Furnizorul de apă din Iaşi a prelevat probe şi testat din nou concentraţia de clor. Vor efectua o nouă dezinfecţie a instalaţiei de apă urmând ca luni Direcţia de Sănătate Publică să recolteze noi probe”, a mai spus Alexandru Rogobete.

Alimentarea cu apă, oprită. A fost activată celula de criză

Autorităţile au oprit imediat alimentarea cu apă şi au activat celula de criză. Ministrul Sănătăţii a mers personal în spital pentru a decide soarta micuţilor internaţi.

„În Bucureşti am inclus într-o celulă de criză două unităţi sanitare: Spitalul Marie Curie şi Grigore Alexandrescu, unde vor fi redirecţionaţi pacienţii cu urgenţe majore pentru tratament de specialitate”, susţine ministrul Sănătăţii.

În fiecare an la Spitalul de Pediatrie din Iaşi sunt trataţi aproximativ 50.000 de copii care ajung din toată zona Moldovei aici. În prezent sunt internaţi 230 de pacienţi, 10 dintre ei pe secţia de terapie intensivă.

Din fericire, deocamdată, situaţia nu impune transferul copiiilor către alte unităţi medicale.

„În spital va funcţiona în continuare ambulatoriul de specialitate şi zona de spitalizare de zi, plus internările care nu sunt chirurgicale. Din rezerva de stat se vor scoate 14.500 litri de apă potabilă îmbuteliată, care vor fi distribuiet către unitatea sanitară pentru pacienţi, pentru aparţinatorii pacienţilor şi pentru personalul medical”, a declarat ministrul Sănătăţii.

Ultima dezinfecţie a fost făcută în luna noiembrie

„Au făcut dezinfecţia reţelei şi după care au ieşit câteva probe neconforme. Sunt diferite teorii, în momentul în care s-a făcut dezinfeţia, din cauza presiunii mari probabil că au fost curăţate ţevile şi au fost purtate în circuit. Vom vedea, luăm în continuare probe”, susţine Liviu Stafie, director DSP Iaşi.

Bacteria este asociată cu infecții respiratorii sau în cazuri grave, chiar sepsis.

„Pentru copii, pentru organismele slăbite imunitar poate deveni periculoasă. Riscurile sunt de infecţie şi deces”, a mai spus Liviu Stafie.

Nu este prima dată când Spitalul de Pediatrie din Iaşi se află „în centrul” unei situaţii de urgenţă. În luna septembrie, şase copii internaţi acolo pe secţia ATI au murit după ce au fost infectaţi cu o bacterie extrem de periculoasă.

Analize extinse în toate zonele spitalului

În urma ședinței de urgență desfășurate la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași, Ministrul Sănătăţii a revenit în cursul nopţii cu noi precizări. Acesta a anunţat că a dispus DSP Iaşi recoltarea de noi probe de apă potabilă pentru analize microbiologice şi fizico-chimice din mai multe puncte ale unităţii sanitare (ATI, bloc operator, UPU, secţii medicale, punct termic), precum şi recoltarea de probe microbiologice de pe suprafeţe şi tegumente, atât de la pacienţi, cât şi de la personalul medical.

Rezultatele sunt în curs de procesare şi vor fundamenta deciziile ulterioare.

Măsuri dispuse la Spitalul de Pediatrie din Iaşi

Rogobete a detaliat măsurile dispuse în acest moment:

Sistarea internărilor şi a intervenţiilor chirurgicale programate, precum şi limitarea temporară a activităţii medicale, până la confirmarea de către DSP a obţinerii unor rezultate conforme din punct de vedere microbiologic şi chimic;

Redirecţionarea cazurilor critice din UPU către alte unităţi sanitare, pentru asigurarea continuităţii actului medical în condiţii de maximă siguranţă;

Aplicarea de urgenţă a unor măsuri suplimentare de dezinfecţie cu substanţe clorigene, urmate de monitorizare şi control microbiologic strict.

„Totodată, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) a decis scoaterea din Rezerva de Stat a unei cantităţi de 14.500 de litri de apă potabilă îmbuteliată, destinată pacienţilor, aparţinătorilor şi personalului medical, pentru a asigura continuitatea activităţii în condiţii de siguranţă, până la remedierea completă a situaţiei. A fost dispusă, de asemenea, sistarea consumului apei din reţeaua internă a spitalului, până la obţinerea unor rezultate conforme. Am verificat personal situaţia la faţa locului, iar în cazul în care se va impune transferul unui număr mai mare de pacienţi de la Spitalul Sf. Maria către Bucureşti, suntem pregătiţi să facem acest lucru imediat”, a mai transmis ministrul.

Acesta a precizat că se ţine legătura cu Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), care poate mobiliza resursele necesare pentru organizarea unui transfer multiplu de pacienţi către spitalele din Bucureşti, în condiţii de siguranţă deplină.

Mai multe spitale din Bucureşti şi Suceava, pregătite să preia urgenţele pediatrice

În paralel, la nivelul Ministerului Sănătăţii a fost constituită o celulă de criză, în care au fost integrate şi coordonate Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Marie Curie”, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Dr. Victor Gomoiu” (Complexul Pediatric Bucureşti) şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Suceava.

„Aceste unităţi sunt în stand-by operaţional şi sunt pregătite să preia urgenţele majore pediatrice, dacă situaţia o va impune, până la rezolvarea completă a situaţiei de la Iaşi. Este important de subliniat că toate aceste măsuri au caracter preventiv. Ele au rolul de a evita apariţia unui eveniment epidemiologic, fiind măsuri de siguranţă şi responsabilitate, luate anticipativ pentru a preveni riscuri care, în lipsa unei intervenţii rapide, ar putea scăpa de sub control. Nu vorbim despre un focar activ, ci despre o intervenţie fermă, corectă şi transparentă”, a explicat ministrul.

Situaţia este monitorizată permanent de Ministerul Sănătăţii, Inspecţia Sanitară de Stat şi DSP Iaşi.

„Analizele efectuate de DSP Iaşi au evidenţiat, în două rânduri, scăderi ale concentraţiei de clor rezidual liber — parametru esenţial pentru asigurarea dezinfecţiei apei potabile — sub limita minim admisă. Această situaţie a favorizat colonizarea microbiologică a reţelei de apă din spital, motiv pentru care a fost necesară intervenţia imediată a autorităţilor sanitare”, a scris pe Facebook, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, după ce a analizat situaţia din spital.

