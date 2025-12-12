Peste 500 de magistrați se solidarizează cu judecătorii care au denunțat presiunile din sistemul de justiție

Reacție în lanț în Justiție. Peste 500 de magistrați s-au solidarizat cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, după documentarul Recorder. Numărul semnatarilor mesajului de solidaritate cu magistrații care au făcut dezvăluirile din documentarul Recorder a ajuns vineri la 518. Lista este deschisă de fosta șefă a DNA Laura Codruța Kovesi, care acum conduce Parchetul European.

Joi seară, lista era semnată de 178 de procurori și judecători, câțiva dintre ei pensionari. Vineri la prânz, numărul lor a ajuns la 518.

Prima pe listă este Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, urmată de șase judecătoare de la Curtea de Apel București și de alți 9 magistrați pensionari de las aceeași instanță și de la Înalta Curte. În total, semnează lista 33 de magistrați de la Curtea de Apel București, potrivit hotnews.ro Pe lista celor care s-au ridicat împotriva „justiției capturate” sunt și 18 procurori de la DNA și 61 de la DIICOT.

Semnatarii sunt judecători și procurori de la mai multe instanțe și parchete din țară, între cae Brașov, Iași, Arad, Baia Mare, Sibiu, Oradea, Satu Mare.

Judecătorii și procurorii spun că „tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol”

În mesajul lor, publicat pe rețelele de socializare, judecătorii și procurorii spun că „tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol”:

„Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a denunța problemele și presiunile din sistemul de justiție. Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol.

Totodată, subliniem că aspectele semnalate nu sunt izolate. Disfuncționalități profunde și sistemice persistă, iar asumarea lor este esențială. Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă — în slujba cetățeanului”.

Documentarul „Justiție capturată” a fost publicat marți seară de către Recorder

Documentarul „Justiție capturată” a fost publicat marți seară de către Recorder pe canalul propriu de YouTube. Filmul este o investigație despre starea justiției din România, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu polticienii”.

În documentarul Recorder, au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA între perioadele Laura Codruța Kovesi si Marius Voineag, dar și o procuroare din DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub anonimat. Claudiu Sandu, reprezentant al procurorilor în CSM, a spus că s-a ajuns ca interpretarea exagerat formală a legii să ducă la anularea probelor din dosar „pentru orice”, pentru ceea ce el a metaforizat ca fiind „o virgulă”.

Citeşte şi: Trump vrea să scoată patru țări din UE