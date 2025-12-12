Trump vrea să scoată patru țări din UE

Statele Unite au identificat Austria, Ungaria, Italia și Polonia ca posibile ținte ale unei campanii de separare a acestora de Uniunea Europeană (UE), potrivit unui raport.

Ziarul german Die Welt a scris că detaliile necunoscute anterior despre o Strategie de Securitate Națională a SUA ar putea oferi dovezi în acest sens, care include și scopul de a sprijini partide, mișcări și personalități culturale care promovează stilurile de viață tradiționale europene și sunt pro-americane, conform G4Media.ro

Statele Unite planifică să creeze tensiuni între UE

Statele Unite planifică să creeze tensiuni între UE și patru dintre statele sale membre, potrivit unui raport publicat de Die Welt. Articolul, disponibil și pe platforma online a ziarului german, afirmă că potrivit raportului, Austria, Ungaria, Italia și Polonia au fost selectate de Statele Unite ca ținte pentru o campanie în vederea desprinderii acestor țări de UE. Potrivit ziarului, acest lucru este demonstrat și de o Strategie de Securitate Națională anterioară, al cărei conținut a fost mai puțin cunoscut până acum.

Referindu-se la Bild, Die Welt a scris: „Conform relatărilor din presă, această strategie are o versiune mai lungă, nepublicată anterior, care descrie măsuri concrete cu privire la modul în care Statele Unite ar slăbi UE. Aceasta se referă la portalul american „Defense One”.

Conform versiunii mai ample a acestei strategii americane, publicată de portalul Defense One, Austria, Ungaria, Italia și Polonia sunt menționate ca potențiali parteneri de cooperare cu care americanii „ar trebui să se ocupe mai mult”.

Conform documentului, scopul lor este, de asemenea, de a sprijini partidele, mișcările și actorii culturali care promovează stilurile de viață tradiționale europene și sunt pro-americane.

Potrivit presei germane, documentul conține și un plan cu privire la crearea unui nou grup internațional de țări care, pe lângă Statele Unite, ar include și China, Rusia, Japonia și India, dar ar exclude statele membre ale UE.

