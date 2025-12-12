Călin Georgescu rămâne sub controlul judiciar

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionară, a decis, vineri, Judecătoria Sectorului 1, potrivit Portalul Instanțelor. Decizia instanței nu este definitivă.

„Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar luată faţă de inculpatul Georgescu Călin prin ordonanţa nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, astfel cum a fost modificată ulterior.

Menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpatul Georgescu Călin, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 zile. În temeiul art. 242 C.proc. pen. respinge, ca neîntemeiată, cererea de revocare a măsurii preventive. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare”, se arată în decizia instanţei, coform hotnews.ro.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea în public a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

Anchetatorii notează în rechizitoriu că, în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025, în repetate rânduri (16 iunie 2020, luna septembrie 2020, 2 octombrie 2021, 1 septembrie 2024 şi 16 mai 2025), Călin Georgescu a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepţii şi doctrine fasciste, legionare şi xenofobe.

