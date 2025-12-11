Veniturile obţinute din exporturile de petrol şi produse petroliere ale Rusiei, la cel mai mic nivel

Veniturile obţinute din exporturile de petrol şi produse petroliere ale Rusiei au atins, în noiembrie, ”cel mai scăzut nivel” de la invazia la scară mare a Ucrainei şi de la criza cauzată de pandemia covid-19, anunţă într-un raport lunar Agenţia Internaţională a Energiei (AIE), relatează AFP.

”Scăderea volumelor exporturilor, alături de preţuri mai mici, a redus veniturile la 11 miliarde de dolari, cu 3,8 miliarde de dolari mai puţin de la an la an, şi cu 11,4 miliarde de dolari sub media primului semestru din 2022 după invazia Ucrainei”, potrivit AIE.